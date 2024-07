Az eset után a Ripost írt róla, hogy a politikus több vendégbe is belekötött, nőket zaklatott, többeknek, a szemtanúk szerint visszautasíthatatlan ajánlatot tett. A helyszínen bulizó több hölgy férfipartnere kérte számon Magyar Péteren a szexualitással kapcsolatos agresszív beszólásait. A történtekről a jelenlévők több videófelvételt is készítettek, Magyar az egyik jelenlévő kezéből erőszakkal ki is vette a telefonját, majd, miután a biztonságiak kivezették a klubból, a Dunába dobta a készüléket.

A rendőrség – a Magyar Nemzet információi szerint – kihallgatott a buliban részt vevő két 19 éves tanulót is, valamint a biztonsági személyzet két tagját. A diákok megerősítették, hogy amint Magyar odalépett a videózó férfihoz, láthatóan feszült volt a hangulat köztük, majd azt is hallották, hogy a sértett többször kérte, követelte vissza a telefonját. Miután a biztonsági őrök kivezették Magyart a diszkóból, a két diák is távozott, és az utcán látták, amint a politikus – néhány fiatal társaságában – elindult a rakpart felé, nyomában a férfival, akinek elvette a telefonját.