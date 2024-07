Kitértek arra is, hogy a gazdaságtudományi alapszakok mellett jelentősen emelkedett a felvettek létszáma az egyetem szintén üzleti fókuszú kommunikáció- és médiatudomány, valamint nemzetközi tanulmányok alapszakjain is, amelyekre 380 elsőéves nyert most felvételt.

Továbbra is népszerűek a BGE mesterképzései, ezeken szeptembertől már összesen 650 hallgató kezdi meg tanulmányait, az angol nyelvű képzéseken pedig több mint ezer hallgató tanul ősztől – hatszáz magyarországi és várhatóan több mint négyszáz nemzetközi – tették hozzá.

Jelezték: a pótfelvételi eljárás keretében július 30. és augusztus 7. között a meghirdetett szakok többségére még lehet jelentkezni, információk a kezddabgevel.uni-bge.hu oldalon olvashatók.