A világ vezetőinek egy része úgy tesz, mintha Biden hős lenne, és nem egy alkalmatlan vezető Néhány politikai vezető szerint a bukott amerikai elnök felelősségteljes döntést hozott. Keir Starmer brit kormányfő azt mondta: „Tiszteletben tartom Biden elnök úr döntését, és várom, hogy együtt dolgozhassunk az elnöksége hátralévő részében”. Hozzátette: „Tudom, hogy Biden elnök, ahogyan egész figyelemre méltó karrierje során tette, a döntését az alapján hozta meg, hogy szerinte mi szolgálja az amerikai nép érdekeit.” Olaf Scholz német kancellár az X közösségi oldalon hangsúlyozta: „Joe Biden nagyon sokat elért: az országáért, Európáért, a világért. Neki köszönhetően a transzatlanti együttműködés szoros, a NATO erős, az USA pedig jó és megbízható partner számunkra. Elismerést érdemel az a döntése, hogy nem indul újra a választásokon”. Justin Trudeau kanadai miniszterelnök hangoztatta: "„iden elnököt évek óta ismerem. Ő nagyszerű ember, és mindent, amit tesz, a hazája iránti szeretet vezérli. Elnökként a kanadaiak partnere – és igazi barátja.” Simon Harris ír kormányfő hangoztatta: „Joe Biden minden hivatalában, amelyet betöltött, mindig is rendíthetetlen hangja és szenvedélyes munkása volt az Írország szigetén belüli békének, és országunk nagy adósa neki ezért.” Kisida Fumio japán miniszterelnök kijelentette, tiszteletben tartja Joe Biden amerikai elnök döntését. Hangsúlyozta egyben, hogy a két ország szövetsége továbbra is létfontosságú. Joáv Galant izraeli védelmi miniszter azt mondta: „Köszönjük Joe Biden elnök úrnak, hogy az évek során rendületlenül támogatta Izraelt. Az Ön rendíthetetlen támogatása, különösen a háború alatt, felbecsülhetetlen volt. Hálásak vagyunk az Ön vezetéséért és barátságáért”. Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök az X-en azt írta: „Minden csodálatom és elismerésem az elnök, JoeBiden bátor és méltóságteljes döntéséért. Határozottságának és vezetői képességének köszönhetően az USA túljutott a világjárványt követő gazdasági válságon és a Capitolium elleni súlyos támadáson, példamutatóan támogatta Ukrajnát Putyin elnök orosz agressziójával szemben. Nagyszerű gesztus egy nagyszerű elnöktől, aki mindig is a demokráciáért és a szabadságért küzdött.” Jonas Gahr Störe norvég miniszterelnök a Reuters brit hírügynökség azt mondta: tiszteli Biden lépését. „Döntését azzal indokolta, hogy az országot saját maga elé akarja helyezni. Ez az érvelés tiszteletet parancsol”. Az új-zélandi kormányfő, Christopher Luxon ugyancsak az X-en hangoztatta: „Biden elnök a közszolgálatnak szentelte az életét, és ez nagy tiszteletet érdemel. Köszönöm az elnök úrnak az Egyesült Államok vezetését és az Új-Zéland iránti elkötelezettségét. Alig várom, hogy együtt dolgozhassak vele elnöksége hátralévő részében”. Nicolas Maduro venezuelai elnök azt írta: „Úgy gondolom, hogy a legésszerűbb és leghelyesebb döntést hozta meg (Biden). A családját és az egészségét helyezte előtérbe. Rájött, hogy ebben a korban és meggyengült egészségi állapotában nem tudja vállalni országa vezetését, nemhogy egy elnökjelöltséget”.