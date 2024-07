Dömötör Csaba úgy fogalmazott:

a budapesti reptér stratégiai jelentőségét jól mutatja, hogy az elmúlt húsz évben megháromszorozódott a forgalma és most újra a Covid-járvány előtti rekord-szinteket közelíti.

A reptér nyereséget termel az országnak, az intézmény osztalékfizető képessége 30-35 milliárd forint, „tehát nem pénzt visz, hanem pénzt hoz az államnak” – hangsúlyozta az államtitkár.

A kifutópályák még messze nem érték el a kapacitásuk maximumát, ezért még tovább bővülhet a forgalom – emelte ki.

Hozzátette, a reptér milliók számára az ország kapuja,

15 millió utasról van szó, ami a jövőben akár meg is duplázódhat.

Alapvető érdek, hogy méltó legyen ehhez a ranghoz, és az eddigieknél jobban működjön – mondta.

A külföldi tulajdonosok eddig úgy vettek ki egy halom pénzt az üzemeltetésből, hogy az egyre szükségesebb fejlesztések rendre elmaradtak és nem épült új terminál

– közölte az államtitkár, hozzátéve, hogy a terminál építésére most sor kerülhet. Kitért arra is, hogy a reptér megközelítési lehetőségét is javítani kell.