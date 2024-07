A lap írása az elnökjelölti vitával kapcsolatban úgy fogalmaz, hogy „nézni is fájdalmas volt egy öreg embert, aki küszködik a szavakkal, és tényekkel”, valamint úgy véli, hogy Joe Biden „képtelen volt érvelni egy gyenge ellenféllel szemben, ami lehangoló volt”. A The Economist szerkesztői egy időben éles bírálatot fogalmaztak meg Joe Biden kampányirányítóival kapcsolatban is, akikről azt írták, hogy az

„a művelet, amivel próbálják tagadni azt, amit amerikaiak tízmilliói saját szemükkel láthattak, még károsabb, mert ennek tisztességtelensége megvetést vált ki”.

Korábban a New York Times napilap is szerkesztőségi cikkben sürgette Joe Biden visszalépését.

A Joe Biden visszalépését szükségesnek tartó közszereplőkhöz milliárdos demokrata anyagi támogató is csatlakozott, Reed Hastings, a Netflix társalapítója személyében. A médiavállalkozó szerdán a CNN hírtelevíziónak nyilatkozott arról, hogy az elnöknek el kellene állnia az elnökválasztási indulástól és átadnia a helyet egy energikus demokrata vezetőnek, aki legyőzheti Donald Trumpot.