A Magyar Nemzet kérdésére Bóka János elmondta: "kaptunk egy levelet az Európai Bizottságtól, mely tartalmazza a fizetési felszólítást, illetve egy konzultáció kezdeményezést a migrációval kapcsolatban, melyre készen állunk. Azt is látni kell, hogy mindeddig Magyarország saját határait azért is védte, mert Európát is védte. A fizetési felszólítás nagyon nagy kötelezettséget ró hazánkra. Amennyiben az EU azt várja, hogy bírságot fizessünk, ennek következményei lesznek. A 2015-ös eseményekhez hasonló képekkel fogunk találkozni".

Gulyás Gergely a Magyar Nemzetnek elmondta: az is lehetőség, hogy az ukránok belátják, hogy két tagállamot nem zsarolhatnak, és az is, hogy esetleg van valamilyen kiskapu, számtalan irány és lehetőség lehet, nekünk az a lényeg, hogy Ukrajna szüntesse meg a mostani helyzetet, hogy az orosz olajhoz hozzájuthassunk. Európa gazdasági sikereinek az is része volt, hogy olcsó nyersanyagot tudtunk vásárolni.

Visszatérve ahhoz, hogy a Patrióták nem kaptak pozíciókat az EP-ben, a miniszer elmondta, az biztos, hogy ha a jogállamisági jelentésben, melynek semmi köze a tényekhez, az szerepelne, hogy a kormány itthon hasonlóan járna el az ellenzékkel, a fejünkre olvasnák. – Az EP egy speciális parlament, nincs kormánypárt és ellenzék, bár kialakulóban van, de az ügyek mentén folyik együttműködés. Most az EP-ben az eddigi gyakorlatot vették semmibe – mondta.

Radnai Márkról, a Tisza Párt alelnökéről, aki korábban megfenyegetett egy kritikust azzal, hogy eltöri az ujjait, azt mondta, az erőszak elfogadhatatlan és ha ebben sincs konszenzus, az baj.

– Az Európai Néppárt (EPP) is azon pártok közé tartozik, akik amellett vannak, hogy ne kapjuk meg a jogos forrásokat. Az, aki ehhez a közösséghez csatlakozik, annak ezzel el kell számolnia. A Néppárt is társult a baloldali, kommunista akcióhoz, amely keretén belül feljelentették hazánkat, és szorgalmazták megbüntetésünket – mondta annak kapcsán, hogy Magyar Péter pártja is csatlakozott a Néppárthoz, és Magyar igen jó viszonyban van Manfred Weberrel.