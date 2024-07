A magyar kormányfő látogatásának tapasztalatait összefoglalva úgy fogalmazott: "nehéz a helyzet, a hadban álló Oroszország és Ukrajna bár a béke fontosságát egyaránt hangsúlyozta, de nagyon eltérően látja az ahhoz vezető utat." Ugyanakkor a békemisszió itt nem ért véget: fontos mások véleményét megismerni ebben a kérdésben és ezeket kielemezve lehet felelősségteljesen nyilatkozni, hogy valóban látszik-e a békéhez vezető út.

A látogatások uniós visszhangjára utalva Orbán Balázs kijelentette:

Magyarországnak vissza kell utasítania minden olyan megközelítést, amely szerint bárki megmondhatja, hogy kivel van joga szuverén országként diplomáciai kapcsolatot fenntartani. A kritikus nyilatkozatok egyben önleleplezők is, hiszen megmutatják, hogy akik csak beszélnek a békéről, tulajdonképpen nem gondolják azt komolyan, mindössze a háború folytatásához próbálnak időt nyerni

- jegyezte meg.

Ugyanakkor - szavai szerint - vegyes a történtek megítélése, mert sok felelős volt állam- és kormányfő, illetve komoly közéleti szerepet betöltő véleményvezér szerint a magyar békemisszió bátor tett, a békéhez vezető egyetlen út.

Orbán Balázs kitért arra is, hogy az elmúlt két év megmutatta: bár a háborúban közvetlenül ketten vesznek részt, hiszen ez egy orosz-ukrán belső ügy, ám az, hogy a világ és ez a konfliktus jelenleg itt tart, abban sok, rajtuk kívüli félnek is van szerepe.

Mivel ez egy globális konfliktussá szélesedő helyzet, ha valaki komolyan szeretne békét teremteni, annak nem csupán a háborúban álló országokkal, hanem többekkel is tárgyalnia, egyeztetnie kell

- hangsúlyozta.

Erre pedig Orbán Viktor kiválóan alkalmas, hiszen hazánk szinte az egyetlen olyan ország, amely a világ összes államával meg tudja találni a közös hangot - állapította meg a miniszterelnök politikai igazgatója. Így, nem túlértékelve saját jelentőségét, Magyarországnak igenis lehet döntő szerepe a konfliktus rendezésében, ami azért is fontos, mert a "mi bőrünkre is megy a játék: több száz kárpátaljai magyar áldozata van már eddig is a háborúnak, a negatív gazdasági következményeit pedig a háború kitörése óta nyögjük" - fogalmazott Orbán Balázs.