Az interjút itt tudja megnézni:

Belgiumtól veszi át a stafétát Magyarország, Orbán Viktor miniszterelnök a megbízott belga miniszterelnöktől vette át a soros elnökséget, hiszen a belga miniszterelnök éppen június 9-én a nemzeti és az európai parlamenti választások sikertelensége kapcsán már aznap este lemondott.

– Az elnökséget most vesszük át, de az együttműködésünk három ország együttműködéseként korábban megkezdődött. A spanyolok, belgák és mi, így következünk egymás után. Egymástól vesszük át a munkát is, meg a dossziékat is, ezért mondhatom, hogy a belga miniszterelnök jó munkát végzett, kár, hogy elvesztette a választásokat, de ez egy ilyen szakma, ha az emberek nem bíznak a vezetőjükben, akkor ennek ez a vége – fogalmazott Orbán Viktor az M1-nek adott interjújában.

Mint mondta, az ő helyzete teljesen más.

45 százalékos választási eredményt kaptunk, ez Európában a legmagasabb, és rávertünk a másodikra vagy 15 százalékot, legyőztük a régi és új ellenzéket egyszerre, tehát joggal érezzük úgy, hogy a kormány iránti bizalom megerősítést kapott, és ezzel az erőforrással, lendülettel és biztonságérzettel kezdhetünk bele az elnökségi munkába



– emelte ki.

Orbán Viktor elmondta, a magyar elnökség alatt „1500 munkacsoport ülést fogunk tartani, 230 elnökségi rendezvényünk lesz, 37 magas szintű tanácskozás, az európai 27 miniszterelnök csúcstalálkozója Budapesten lesz. Van egy Európai Politikai Közösség nevű szervezet, abban 47 európai miniszterelnök és államfő van, ők is Budapestre jönnek majd. 260 emberünk dolgozik most Brüsszelben, ezer ember dolgozik Budapesten az elnökségi munkában, és van 120 jogalkotási dosszié, amit előre kell tolni, előre kell vinni. Ez a munka, ami ránk vár”.

Orbán Viktor megjegyezte, most még optimistább, mint a választás után.

Mert az optimizmusomra a választás után az adott okot, hogy egész Európában az emberek a változásra szavaztak. 27 országról beszélünk, és ebből a 27 országból 20 országban olyan pártok győztek, akik azt mondták, hogy elég. Brüsszelben a dolgok nem mehetnek így tovább, meg kell változtatni. Ezért bukott meg a belga miniszterelnök, ezért bukott meg a francia kormány, Németországban is rezeg a léc, tehát az optimizmusunk első forrása, hogy az emberek változást akarnak



– fogalmazott.