Szijjártó Péter: Törökországra most is számíthatunk a békeerőfeszítések tekintetében A magyar külügyminiszter a Facebook-on szerda hajnalban azt írta, az Ukrajnában zajló háború során egyetlen ország tudott eddig sikeresen közvetíteni, és ez Törökország volt, nekik köszönhetően jött létre korábban a gabonamegállapodás. "Törökországra most is számíthatunk a békeerőfeszítések tekintetében. Megállapodtunk, hogy továbbra is szoros kapcsolatban maradunk és egyesítjük erőinket, hogy a nemzetközi szervezetekben is végre lehessen beszélni a békéről, ne csak a háborúról. Ha manapság valaki a békéről vagy a béke szükségességéről beszél a nemzetközi szervezetekben, akkor azonnal megbélyegzik és ennek a gyakorlatnak véget kell vetni" - hangsúlyozta Szijjártó Péter.