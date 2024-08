A titokzatos bűntárs ráadásul terhelő bizonyítékokat, videó- és hangfelvételeket is átadott az ügyészeknek, aminek meg is lett a következménye, hiszen az egész kerületet megrázó bűnügy már elsodorta Kiss László DK-s polgármestert, illetve szocialista helyettesét is – írja a Magyar Nemzet.