A lap megállapítja, hogy ez nem is lehet véletlen, hiszen a legtöbb esetben – főleg hosszútávon – kiderül, hogy tévedés lett volna rájuk hallgatni. Ennek a jelenségnek pedig minden választáson meg van a következménye a baloldalra nézve.

Béke vagy háború?

A Fidesz és Orbán Viktor az orosz–ukrán háború kitörése óta a békét és a béketárgyalásokat szorgalmazza, a miniszterelnök a magyar soros elnökség megkezdése óta békemissziót folytat.

Ezalatt a baloldal a Brüsszeli háborúpárti hangok magyarországi szócsöveivé váltak.

De Magyar Péter sem tagadhatja le, hogy milyen irányban képzeli el a jövőt. A Tisza Párt elnöke ugyanis eggyé vált a háborúpárti baloldal értékrendjével. Ahogy azt sem szabad elfelejteni, hogy ő és pártja is a háborúpárti Ursula von der Leyen támogatói közé tartoznak. Az is jól mutatja Magyar Péter irányultságát, hogy abba az európai parlamenti frakcióba ültek be a Tisza Pártosok, amit Manfred Weber vezet, akinek olyan vágyai vannak, mint az európai sorkatonaság bevezetése.

Olimpiai bokszbotrány

A baloldali politikusok ahelyett, hogy Hámori Lucát a bátorságáért, a küzdelméért, vagy a teljesítményéért dicsérnék ehelyett azon akadékoskodnak, hogy jobban meg kellett volna védeni az algériai bokszolót.

Gyöngyösi Márton ugyanis beleszállt Fürjes Balázsba, amiért a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) tagjaként nem védte meg Imane Helifet. A jobbikos politikus szerint a Fidesz hibája, hogy az embereknek nem tetszett, hogy egy nemi tesztet bukott és ezért korábban eltiltott, biológiailag férfi sportoló az olimpián a női mezőnyben indulhatott.

Bedő Dávid, a Momentum frakcióvezetője pedig azt írta, hogy nő a nő ellen fog bokszolni a botrányos meccsen.

