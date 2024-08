Majd kiemelte az infrastrukturális fejlesztéseket, például a kerékpárutak építését vagy épp a Petőfi híd tehermentesítését, a családok életét megkönnyítő intézkedéseket, az újabb bölcsődék és sportparkok létrehozását, illetve azt is, hogy kemény munkával sikerült elérni: mindenki, aki akar, az tud is dolgozni.

Aláhúzta, hogy 2014 óta ötvenegy nagyberuházást sikerült Győrbe vinni ötszázmilliárd forint értékben, amelyek több mint 3500 új munkahelyet teremtettek közvetlenül.

„Tehát ez ennek a brigádnak így közösen az elmúlt tízéves teljesítménye (.) És én azt gondolom, hogy ezek a sikerek nem is jöhettek volna létre a kormány és a polgármester, a kormány és az önkormányzat kiváló együttműködése nélkül” – vélekedett.

„Én azt hiszem, hogy az elmúlt évek sikertörténetének az egy nagyon fontos oka volt, hogy itt, Győrben a Fidesz egy csapatsport, a Fidesz–KDNP egy csapatsport kifejezéssel volt egyenlő. Tehát akik itt dolgoztak, dolgoznak, akik itt vagyunk, mind-mind csapatként, közösségként tekintünk magunkra” – tette hozzá.

Szijjártó Péter ezt követően több szempontból is történelminek nevezte az idén júniusi helyhatósági és európai parlamenti választást. Leszögezte: soha korábban nem fordult elő, hogy egyszerre választották volna meg „az emberekhez legközelebb álló és az emberektől legtávolabb álló képviselőket”.

Szavai szerint nem csak maga a választás volt „speciális”, hanem az eredmény is, miután nem volt olyan eddig, hogy egy politikai közösség kétmilliónál is több szavazatot kapjon egy EP-választáson, márpedig a Fidesz–KDNP-nek most ez összejött.

Kifejtette, hogy ez a siker nem magától állt elő, ezt szavazatonként kellett összerakni, és ebben a győri 24 ezer voks is benne van, amiért jár a köszönet a helyieknek.

Kitért arra is, hogy az EP-választást a kormánypártok Győrben is magasan nyerték, a tizenöt körzetből tizennégyben sikerült győzni, ami világos üzenet az elmúlt évek teljesítményének értékelését illetően.