Az Index.hu-n szerda reggel jelent meg egy interjú Vogel Evelinnel, Magyar Péter volt barátnőjével. A nő többek között arról beszélt, hogy politikai karrierje elején Magyarnak nem voltak konkrét tervei, „nem akart változást az országban”, a bosszú hajtotta, amiért kihajították korábbi állásaiból.

– Mélységes csalódás, hogy egy olyan ember, akinek megkértem a kezét, az elárul engem és elárulja a pártot – reagált Magyar Péter szerda este az ATV Egyenes beszéd című műsorában Vogel Evelin állításaira, amelyeket nagyrészt hazugságnak nevezett.

A szerda esti ATV-s interjú során látszott, hogy Magyar Pétert zavarja a téma, és igyekezett leállítani a műsorvezetőt, mondván, ez az ügy nem országos jelentőségű. Vogel Evelinnel kapcsolatban azt a taktikát alkalmazta, hogy egyszer szeretettel beszélt róla, máskor pedig igyekezett lejáratni.

Emlékezetes: Vogel szavaiból az derül ki, hogy Magyar először azt sem tudta, pontosan mit szeretne tenni frissen jött ismertségével, majd akkor kezdett el tudatosabban politizálni, amikor a nő bemutatta neki befolyásos ismerőseit.

Magyar erőszakos természete Vogellel való párkapcsolatában is visszaköszönt, a nő arról számolt be, hogy egy alkalommal dühödten nekiugrott, a kis híján tettlegességig fajuló vitában a nő – és gyermeke is – sírva fakadt. Vogel a politikussal kapcsolatban kiemelte: ő nem az, akinek látszik, és nem is mert válaszolni arra a kérdésre, hogy „kicsoda valójában Magyar Péter?”.

