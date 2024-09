A találkozót P. Gábor kezdeményezte ... úr kérésére. Távolságtartással és kellő tisztelettel beszéltem vele. Viszont rosszul emlékszik ... úr nagyon sok mindenre és hamisan vádol engem. Először is hárman voltunk azon a találkozón mindösszesen, a tudata itt már meghasadt neki. A témája a beszélgetésnek az volt, hogy sérelmezte, hogy az önkormányzat rendeletben adót emelt, amely sértette a gazdasági érdekeit, tekintettel arra, hogy a képviselő-testület megemelte az óriásplakátokra kivetett adót és drasztikusan megelemelte a közterület-használati díjat is. Hangsúlyozom, hogy drasztikusan emeltük meg ezeket a díjakat A találkozón előadta, hogy ez számára kigazdálkodhatatlan, és ha ez így marad, akkor neki be kell szednie ezeket a felületeket. Ez volt a beszélgetés tárgya, de nem maradtunk semmiben, meghallgattam a kéréseit