Orbán Viktor szerint a legsúlyosabb helyzet Bajánál és a Dunakanyarnál volt, ez utóbbinál volt a legnehezebb a védekezés. Hozzátette, hogy itt nem lehetett ideiglenes védművekkel védekezni, de ígéretet tett rá, hogy a jövőben megépítik ezeken a folyószakaszokon is az árvíz elleni infrastruktúrát.

Jelentés készül az árvízi adatokról

A miniszterelnök elmondta, hogy vízügy összeállított egy jelentést a jelenlegi árvíz elleni védekezés legfontosabb részleteiről. Ezt hamarosan megkapja a kormány. Ilyen dokumentum 2013-ban is készült, ez alapján rengeteg fejlesztés történt az elmúlt 10 évben.

Budapest lehet Európa egyetlen olyan fővárosa, ahol a Duna vízszintje nem állítható be gátakkal

– mondta Orbán Viktor. Ez azt jelenti, hogy az árvíz elleni védekezést a Budapest előtti területeken kell megoldani, mivel a Duna ezen szakasza „szent és sérthetetlen”.

Azzal kapcsolatban, hogy más régiós országokban halálos áldozatok is voltak a miniszterelnök azt mondta, hogy Magyarország nemzetközi szinten is kiemelkedően védekezett, de azt is elismerte, hogy hazánk előnyösebb helyzetben volt. Szerinte a többi ország nagy hangsúlyt fektetett a Dunán a védekezésre, viszont a mellékfolyók nehezítették meg a többi nagy város dolgát.

„Nem sok kár keletkezett, mivel a víz a mederben maradt”

– hangsúlyozta a miniszterelnök. Némi mezőgazdasági kár keletkezett a Lajta környékén, de a betakarítás már megtörtént, így ez sem okozott különösebb gondot. A pénz nagy részét a védekezés vitte el, nem a keletkezett kár.