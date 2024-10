A publicista hangsúlyozta: Magyar most a mentelmi jogáért hajlandó bármit megtenni a brüsszeli tartótisztjeinek, és ha hatalomra kerülne, akkor ugyanígy a túlélésért tenne meg nekik mindent. Ő nem egy tudatos hazaáruló, mert ahhoz szüksége volna bátorságra.

Ez az alak egy gyáva senki,

aki ezért vállal és vállalna el mindent és bármit, valamint azért, hogy végre bebizonyítsa, ő is valaki. Rettenetes komplexusait és közülük is a legpusztítóbbat, a kisebbségi komplexusát gyógyítgatja most azzal, hogy politikust játszik – vélekedett.

