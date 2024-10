Hétfőtől felnőtt betegségek kapcsán is használható a Semmelweis Egyetem ingyenes, tünetellenőrző alkalmazása, a Semmelweis HELP. A weblap és a mobilalkalmazások felnőtt modulját, annak használatát a budapesti Semmelweis Szalonban tartott hétfői sajtótájékoztatón mutatták be.

Az applikáció részleteit Kovács Eszter ötletgazda, az egyik fejlesztő ismertette. A modul használatához szükséges, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) mint egészségügyi hatóság által kiállított megfelelőségi bizonyítványt Müller Cecília adta át Merkely Bélának, a Semmelweis Egyetem rektorának.

Müller Cecília országos tisztifőorvos átadja a modul használatához szükséges, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK), mint egészségügyi hatóság által kiállított megfelelőségi bizonyítványt Merkely Bélának, a Semmelweis Egyetem rektorának az egyetem ingyenes, tünetellenőrző alkalmazása, a Semmelweis HELP felnőtt moduljának sajtóbemutatóján

Fotó: Koszticsák Szilárd / Forrás: MTI

Az országos tisztifőorvos mindenkinek ajánlotta a megfogalmazása szerint az NNGYK-ban zajló tevékenység kiegészítéseként is felfogható alkalmazást.

Müller Cecília a megelőzést küldetésükként értelmezve azt hangsúlyozta, hogy az jelentősen tehermentesíti az egészségügyi ellátórendszert.

A gyermekek esetében már sikeresen működő Semmelweis HELP szakmai tartalmának kifejlesztésében részt vevők a határokat érezve, a tünettan alapján nyújtanak segítséget most már a teljes lakosság részére. Ez nagyon komoly és nehéz feladat – fűzte hozzá.

Bár az alkalmazást a legkiválóbb egészségügyi szakemberek alkották meg, ám azt az NNGYK-nak hitelesítenie kellett. Az applikációt egy szakmai grémium alkotta meg, az egészségügyi hatóság pedig valamennyi szempontot figyelembe véve értékelte – közölte.

Müller Cecília fontos szempontként említette a bonyolult nyelvezet, a latin kifejezések kerülését, hiszen az applikáció az átlagembereknek készül.

Az applikáció a naprakész információkkal segítséget nyújthat az online térben terjedő számos álhír, például a védőoltások fontosságának megkérdőjelezésével szemben is – tette hozzá.

Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora az egyetem ingyenes, tünetellenőrző alkalmazása, a Semmelweis HELP felnőtt moduljának sajtóbemutatóján a budapesti Semmelweis Szalonban

Fotó: Koszticsák Szilárd / Forrás: MTI

Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem (SE) rektora elmondta, hogy a felnőtt modulon 14 orvos dolgozott, és az már mindenki számára elérhető és ingyenes.

A rektor szerint az innovatív megoldásokat mindig támogatni kell, és az egyetem a három fő tevékenysége - oktatás, kutatás-innováció és gyógyítás - mellett a lakossági edukációt is fontos feladatának tekinti.