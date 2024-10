A cikk felidézi, hogy nagyjából egy évvel ezelőtt Magyar Péter testvére, Magyar Márton bejegyzést tett közzé a Facebookon, amelyben saját munkaügyi sikeréről számolt be ismerőseinek. Egészen pontosan arról, hogy kreatív szerkesztőként részt vett a Családfamesék című sorozat egyik epizódjának elkészítésében, amelyet nem más mutatott be, mint a közmédia. A Magyar Márton által ajánlgatott majdnem félórás műsorszám – 2023. novemberi dátummal – ma is elérhető a közmédia archívumában.

A Magyar Nemzetnek arra kérdésére, hogy az MTVA milyen szakmai kapcsolatban volt Magyar Péter testvérével azt a választ kapta, hogy

a Családfamesék sorozat a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) külső gyártásban készült produkciója. Magyar Márton nem volt az MTVA munkavállalója és szerződéses jogviszonyban sem állt velünk.

Akkor nem propagandistázott

A cikk megjegyzi, hogy Magyar Péter akkor, amikor a testvére közreműködésével készült produkciót sugározta a közmédia, még nem kritizálta hangosan az MTVA működését. Még nem jutott eszébe Hitler. Hogy amiatt, vagy sem, nem tudni, de akkoriban, vagyis 2023 novemberében Magyar Péter havonta 945 400 forintért még helyet foglalt a szintén állami Volánbusz Zrt. igazgatóságában. De testvére is szépen keresett ugyanitt, Magyar Márton ugyanis havi 750 ezer forintért adott kommunikációs tanácsokat a nagyvállalatnak, megbízási szerződés keretében.