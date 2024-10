Orbán Viktor összefoglalta az újságírók kérésére, hogy mire lehet számítani az Európai Unió Tanácsának csúcstalálkozóján, valamint kitért arra is, hogy éles vitára számít az orosz–ukrán háború kapcsán. A kétnapos uniós csúcstalálkozón Volodimir Zelenszkij ukrán elnök számot ad Oroszország Ukrajna elleni háborújának fejleményeiről, és bemutatja „győzelmi tervét” is. A magyar miniszterelnök is kiemelte, az illegális bevándorlók problémáját:

Sokan akarunk változtatni a migrációs szabályokon, és elfogadhatatlan, hogy Magyarországot büntetik, mert megvédi az unió határait. Egyre több ország mondja azt, hogy migrációs krízis van.