A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az európai uniós külügyi tanácsülést követő sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy a fő napirendi pont ezúttal is az ukrajnai háború volt, és a helyzetértékelés úgy szólt, hogy nagy a baj, és még a jelenleginél is sokkal nagyobb baj lehet rövid időn belül, erős a további eszkaláció veszélye.

Rámutatott, hogy közeledik a tél, s az ukrajnai energetikai infrastruktúra jelentős része megsemmisült. Illetve arra is kitért, hogy a szankciókat egyre több európai vállalat egyre nagyobb mértékben kerüli ki, folytatva korábbi tevékenységét, csupán harmadik országok közbeiktatásával.

Tehát nagy a baj, és könnyen még nagyobb lehet ez a baj, hiszen a csatatéri jelentések szerint egyre intenzívebbek a harcok, könnyen lehet eszkaláció, jön a tél, amely kemény lehet, és a szankciókat egyre nagyobb mértékben kerülik el

– figyelmeztetett.

„Abban is egyetértés van, hogy ez rossz. Sőt, abban is egyetértés van, hogy nagyon rossz. A kérdés csak az, hogy ebből mi következik” – mondta.

„Van egy háborúpárti és egy békepárti megközelítés. A kettő között van több nagy különbség is, de egy szembetűnő különbség mindenképp, hogy az egyiket ezer napon keresztül próbáltuk, és sikertelennek bizonyult, ez a háborúpárti megközelítés, és van egy, amit még nem engedtek kipróbálni, ez pedig a békepárti megközelítés” – tette hozzá.

Ezért azt gondoljuk, hogy majdnem ezer nap kudarca után itt lenne az ideje annak, hogy a háborúpárti megközelítést a békepárti megközelítés váltsa fel

– folytatta.

Szijjártó Péter bírálta a háborúpárti brüsszeli álláspontot, amelynek keretében további fegyverszállítást és újabb büntetőintézkedéseket sürgetnek, illetve a leszállított fegyverek oroszországi célpontok elleni bevethetőségének engedélyezését.

Elítélte, hogy „megpróbálják az egyhangúságot kiiktatni több kérdésben is, és megpróbálják elnémítani a békepárti hangokat, ahelyett, hogy végre őszintén szembenéznének azzal, hogy majdnem ezer nap háborúpárti megközelítése kudarcot vallott”.

Van, aki már úgy beszél itt a béke hangjával fellépőkről, mint akik a veszélyt jelentik. Egyesek úgy érvelnek, hogy azért nem lenne jó most béketárgyalásokat kezdeni, mert Ukrajna nem áll jól. Hát kérdezem én, hogyha Ukrajna nem áll jól, akkor ez nem ugyanazt bizonyítja-e, amit mi mondunk?

– tette fel a kérdést.