A Nézőpont Intézet emlékeztetett arra, hogy a közvélemény-kutatásaik eddig is a Tisza Párt júniusi EP-eredményéhez képest jobb, de a Fideszétől távol álló eredményét mutatták. Most ez a különbség, ha nem is szignifikánsan, de tovább nőtt.

A fenti adatok alapján elmondható, hogy a Fidesznek mintegy 2,9 millió, míg a Tiszának valamivel több mint 1,9 millió bevallott szimpatizánsa van a teljes felnőtt népességben

– összegeztek, majd hozzátették: az elmúlt választásoknak megfelelő 70 százalék feletti részvétellel számolva és a rejtőzködő szimpatizánsokat is figyelembe véve

ez 2,5 millió aktív Fidesz-szavazónak és majdnem 1,9 millió aktív Tisza-szavazónak felel meg.

A Nézőpont Intézet szerint ha most vasárnap lennének az országgyűlési választások, szinte biztosan bejutna a Mi Hazánk (legvalószínűbb listás eredmény 8 százalék) és a DK (legvalószínűbb listás eredmény 5 százalék) is a következő parlamentbe.

