Annak kapcsán, hogy már külföldi lapok is foglalkoznak Magyar viselkedésével, a politológus a lapnak elmondta, hogy a fő kérdés az, hogy a munkatársai és az őt még most is ajnározó balliberális újságírók meddig tartanak ki mellette. Amellett, hogy a szimpatizánsait gyalázza, őket is mindenféle negatív jelzőkkel illeti. Az EP-képviselői is emlékeznek arra a leszúrásra, ami után agyhalott Soros-ügynöknek tituálta őket.