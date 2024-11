A Magyar Péter érdekeiben eljáró Hanzel emellett, jól érzékelhetően, szeretett volna kicsikarni Vogeltől egy olyan mondatot, amely szerint Magyar fizikailag nem bántalmazta a korábbi élettársát. Ez utóbbi szándék több kérdést is felvet. Miért volt erre szükség? Ezt is nyilvánosságra hozta volna? Illetve, miért félt attól Magyar Péter, hogy a köztük lezajlott számtalan konfliktus közül Vogel egyikre-másikra úgy emlékszik majd vissza, hogy azok már túlmentek a verbális agresszión. Magyarnak nyilván szerencsétlenül jönne, ha Varga Judit után egy másik nő is arról számol be, hogy a politikus őt is bántalmazta.

Az említett hangfelvétel és a cikk a további részletekkel IDE KATTINTVA található!