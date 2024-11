Az akkori egyezmény gyakorlatilag kizárta az orosz tengeri olajszállítási szektort a londoni Lloyd's szindikált biztosítási piacról, amely évszázadok óta a globális tengerhajózás központi biztosítási intézménye.

A Lloyd's List Intelligence nevű londoni székhelyű globális hajózási adat- és információszolgáltató konglomerátum legfrissebb adatai szerint ugyanakkor szeptemberben rekordmennyiségű olajat szállítottak olyan orosz tartályhajók, amelyeknek nincsenek ismert biztosítási szerződéseik.

A cég által „sötét flottaként” nyilvántartott 670 hajó szankcionált orosz, venezuelai és iráni nyersolajat szállít, és szeptemberben az orosz kikötők tartályhajó-forgalmának 55 százalékát adták a „sötét flottához” tartozó hajók.

Putyin új szövetségesekre támaszkodik

Nemcsak észak-koreai, hanem más nemzetek katonái is megjelenhetnek az orosz–ukrán háborúban: egy új jelentés szerint Jemenből érkező húszi lázadók is részt vesznek a harcokban Moszkva oldalán – tudta meg a Magyar Nemzet.

Az ukrajnai háború keleti frontvonalán továbbra is súlyos harcok zajlanak, ahol az orosz hadsereg különféle eszközökkel próbálja megerősíteni pozícióit. A Financial Times beszámolója szerint Oroszország nemcsak észak-koreai katonákra támaszkodik az Ukrajna elleni háborúban, hanem a jemeni húszikra is.

A milícia újoncokat toboroz az orosz hadseregben való bevetésre, és már több száz jemeni zsoldos érkezett Oroszországba kétes emberkereskedelem révén, írja a lap, amely szerint már július óta toboroznak jemeni katonákat az orosz hadseregbe.

A brit lap az érintettekre hivatkozva arról számol be, hogy a zsoldosoknak fizetett munkát és orosz állampolgárságot ígértek Oroszországba érkezésük után, azonban besorozták őket, az orosz fegyveres erők kötelékében pedig az ukrajnai frontra küldték őket. Az újoncok közül többen azt állították, hogy júliusban kereste meg őket az Al Dzsabri vállalat – amelyet a prominens húszi politikus, Abdulwali Abdo Hasszán al-Dzsabri alapított – azzal az ígérettel, hogy új életet biztosíthatnak maguknak Oroszországban, írt erről a New York Post is. Ehelyett a férfiakat a jelentések szerint arra kényszerítették, hogy írjanak alá egy olyan besorozási szerződést, amelyet nem tudtak elolvasni, majd a Kreml és a húszi lázadók közötti egyre szorosabbá váló kapcsolat részeként a frontvonalra szállították őket.