Dél-koreai és kínai gyárak is egymás után nyitják majd a kapuikat és kezdik el a működést és a termelést, ez a gazdasági semlegesség. A kelettel is és a nyugattal is együtt kell működni, mert ez a mi alapvető érdekünk, és ez teszi lehetővé utána, hogy minden társadalmi csoportot, fiatalt, középkorút, családost, időst, mindenkit az életében segíteni tudjunk, illetőleg azt tudjuk elérni, hogy az élete, a mindennapjai könnyebbé váljanak.