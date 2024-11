Felidézte: az Institute for Jewish Policy Research egész Európában készített egy felmérést az Európai Zsidó Szövetség megbízásából 2022-ben, ami arra kereste a választ, hogy melyik a legbiztonságosabb ország a zsidóság számára a kontinensen, és az eredmények alapján Magyarország került a második helyre Olaszország után.

Magyarország az elmúlt években úgy tette a zsidóság számára is a legbiztonságosabb hellyé Magyarországot, hogy közben a magyarok nemzeti identitását is erősítette

- hangsúlyozta Rétvári Bence, majd hozzátette: „ez a kettő nem kizárja, hanem erősíti egymást".

A zsidók ott vannak biztonságban, ahol az emberek önmagukat is becsülik és a többi nemzetet is tisztelik, az ő nemzeti identitásukat is fontosnak tartják - mondta az államtitkár.

Schmidt Mária, a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány (KKETTK Alapítvány) főigazgatója felidézte:

Kertész Imre 1975-ben megjelent Sorstalanság című remekműve a totális diktatúrák és a megsemmisítő táborok valóságát tükrözi vissza, az író 1988-ban megjelent Kudarc című műve pedig a megélt tapasztalatok átadásának nehézségeiről szól.

Kertész Imre 1990-ben kiadott Kaddis a meg nem született gyermekért című regénye az erkölcsi kötelességről szól, ami a tapasztalatok továbbadását illeti. A mű elbeszélője összegez és mérleget készít, de nem kíván sem modellt, sem magatartásmintát adni nekünk - hangsúlyozta Schmidt Mária. Kiemelte: a regény magával ránt minket, és ha végigolvassuk a művet, akkor mindenki átérzi, hogy a 20. századi magyar történelem milyen sorssal sújtotta zsidó honfitársainkat.