MiG–29-es vadászgép semmisült meg Dnyipro repülőterén

Az orosz–ukrán konfliktus újabb fordulata bontakozott ki, amikor az orosz haderő jelentős csapást mért az ukrán légierőre. Az orosz védelmi minisztérium hivatalos Telegram-csatornáján közzétett közlemény szerint egy Iszkander típusú taktikai ballisztikus rakétarendszerrel végrehajtott támadás során megsemmisítettek egy ukrán MiG–29-es vadászgépet a dnyiprói repülőtéren – számolt be róla a Magyar Nemzet, ahol a támadás további részleteiről is olvashat, illetve az arról készült videót is megtekintheti.

Egy Mikojan MiG–29-es típusú vadászrepülőgép, ilyet semmisítettek meg az oroszok

Fotó: Andrej Isakovic / Forrás: AFP

Drámai felvételeken Novodmitrovka elfoglalása

Az orosz–ukrán konfliktus újabb fordulóponthoz érkezett, miután az orosz haderő bejelentette Novodmitrovka település elfoglalását. A hírt az orosz védelmi minisztérium hivatalos Telegram-csatornáján tették közzé, ahol részletes beszámolót és videófelvételeket is megosztottak a hadműveletről – írja a Magyar Nemzet.

Tíz észak-európai NATO-tagország tartott közös hadgyakorlatot brit vezetéssel Lettországban

Brit vezetéssel tíz észak-európai NATO-tagország tartott közös hadgyakorlatot Lettországban.

A londoni védelmi minisztérium szombati tájékoztatása szerint a gyakorlaton a Közös Expedíciós Haderő (Joint Expeditionary Force, JEF) nevű észak-európai katonai szövetség tagjai vettek részt.

A JEF, amelynek létrehozását London 2012-ben kezdeményezte, hivatalosan a 2014-es walesi NATO-csúcson jött létre Nagy-Britannia mellett Izland, Norvégia, Dánia, Hollandia, Lettország, Litvánia, Észtország, Svédország és Finnország részvételével, mindenekelőtt gyorsreagálású expedíciós katonai műveletek végrehajtására.

A brit védelmi tárca beszámolója szerint a tíz tagország fegyveres erői a most befejeződött egyhónapos lettországi hadgyakorlaton a NATO keleti szárnyának gyors védelmi megerősítését gyakorolták, egyben demonstrálták, hogy a szövetség képes megvédeni Lettországot bármilyen fenyegetéstől.

A minisztérium ismertetése szerint a gyakorlatsorozat létfontosságú eleme volt annak tesztelése is, hogy a JEF-szövetség milyen gyorsan tud együttes bevetéseket végrehajtani európai területen rövid idő alatt kialakuló fenyegetésekkel szemben.

A részt vevő tíz ország fegyveres erői a mostani műveletsorozattal azt gyakorolták, hogy hazai bázisaikról indulva mennyi idő alatt tudnak lettországi helyszínekre felvonulni hadfelszereléseikkel együtt

– áll a londoni védelmi minisztérium szombati tájékoztatásában.

A tárca szerint most első ízben ukrán katonatisztek is jelen voltak a JEF-hadgyakorlaton.

A brit kormány nemrégiben bejelentette azt is, hogy a brit hadsereg jövő nyártól készenlétben tart egy alakulatot Észtország védelmére, ugyancsak a NATO kelet-európai szárnyának megerősítése végett.