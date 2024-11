Cikkünk frissül!

Telefonon beszélt Donald Trumppal Ukrajnáról a szlovák miniszterelnök

Az amerikai elnökválasztáson győztes Donald Trumppal beszélt telefonon Robert Fico szlovák miniszterelnök, a beszélgetés kiemelt témája az ukrajnai helyzet volt – számolt be a pozsonyi kormányhivatal sajtóközleményében szerdán.

A közlemény szerint Robert Fico gratulált Donald Trumpnak a novemberi választásokon elért győzelméhez, majd az ukrajnai konfliktusról beszélt vele.

Meggyőződésem, hogy (Donald Trump) személyével kapcsolatban nemcsak Szlovákiában, de egész Európában nagy várakozások vannak az ukrajnai háborús konfliktus összefüggésében

– mondta Robert Fico a közlemény szerint.

A telefonbeszélgetés legnagyobb részét az Ukrajnában zajló háborús konfliktus értékelése tette ki – állapították meg a pozsonyi kormányhivatal által kiadott közleményben, amely szerint Donald Trump aziránt érdeklődött, hogy Robert Fico egy Ukrajnával szomszédos ország miniszterelnökeként hogyan látja a történéseket.

„Nagyon nyíltan megismételtem neki azon álláspontomat, amelyet ebben az összefüggésben már kinyilvánítottam” – idézte Robert Fico szavait a kormányhivatal közleménye.

A szlovák miniszterelnök az elmúlt időszakban tett nyilatkozataiban ismételten a béke megteremtésének szükségességét sürgette az ukrajnai konfliktus vonatkozásában.

A pozsonyi kormányhivatal egy másik szerdai közleményében tudatták, hogy Robert Fico meghívást kapott Vlagyimir Putyin orosz elnöktől a második világháború lezárása és a fasizmus felett aratott győzelem 80. évfordulója alkalmából jövő májusban rendezendő moszkvai ünnepségre. A közlemény szerint Robert Fico örömmel vette és elfogadta a hivatalos meghívást, s részt fog venni a jövőre esedékes moszkvai ceremónián.

Egyre közelebb kerül egy újabb világháború

A Nyugat és az Egyesült Államok a leköszönő Biden-kormánnyal retorikájában és tetteiben is az orosz–ukrán háború eszkalációja felé fordult. A nyugati védelmi miniszterek tegnapi berlini találkozójukon megerősítették Európa elkötelezettségét Kijev mellett, sőt a szárazföldi csapatok küldése is ismét a nyugati háborús retorika része. Ez minden bizonnyal egyre közelebb hoz egy újabb világháborút – számol be róla a Magyar Nemzet.