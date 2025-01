A most zajló események több vonatkozásban is hasonlítanak a 2014-ben – a demokrata párti Barack Obama elnöksége idején – kirobbant kitiltási botrányhoz. A különbség csupán annyi, hogy akkor André Goodfriend ideiglenes amerikai ügyvivő forgatta fel a magyar közéletet, most pedig David Pressman az éppen Budapestről távozó amerikai nagykövet teszi mindezt – emlékeztet a Magyar Nemzet.

Gyurcsány Ferenc és André Goodfriend

Fotó: Hegedûs Márta / Forrás: MW

2014 októberében ugyanis a 7750-es elnöki proklamáció alapján az USA megtagadta a beutazás lehetőségét hat meg nem nevezett magyar köztisztviselőtől. A kitiltás indokait az amerikai hatóságok nem ismertették, később pedig úgy nyilatkoztak, hogy „semmilyen konkrét adattal nem rendelkeznek”. De mi is történt akkor pontosan?

2014 októberében André Goodfriend számos interjút adott, amelyekben rendre hatalmas korrupcióról beszélt, amiért több magyar személy számára megtiltották, hogy az Egyesült Államok területére lépjen. Október 24-i sajtótájékoztatóján a budapesti amerikai nagykövetség ideiglenes ügyvivője elmondta, hogy az USA nem ad semmilyen konkrét információt a kitiltott személyekről a sajtónak és a magyar kormánynak sem. Az események nyomán felbolydult a hazai közélet, a baloldal igyekezett kihasználni a példátlan amerikai döntést.