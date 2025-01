Hankó Balázs az idei felvételivel kapcsolatban úgy tájékoztatott, hogy a jelentkezéseket február 15-ig lehet beadni és arra hívta fel a diákok figyelmét, hogy

érdemes emelt, vagy középszintű érettségit választani, hiszen előbbi esetén egy százalék 1 pontot, míg az utóbbinál egy százalék 0,67 pontot jelent a számukra.

A miniszter tájékoztatóján elhangzott, hogy ma a diploma Magyarországon másfélszeres bérszorzót jelent, a munkaerőpiac pedig várja a diplomájukat megszerző diákokat, akiknek 42 nap az átlagos elhelyezkedési idejük.

A miniszter beszélt a diákok munkavállalásáról is, amelynek kapcsán elmondta, hogy magától az egyetemtől is függ, hogy azt mikor érdemes elkezdeni, illetve azt tanácsolta a diákoknak, hogy lehetőség szerint olyan munkát vállaljanak, amely a tanulmányaikhoz kapcsolódik és amellyel a pénzkereset mellett kreditet is kaphatnak.