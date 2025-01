Nem válaszolt a Magyar Nemzet kérdéseire Krzysztof Smiszek, a Magyar Péter mentelmi ügyét jegelő háborúpárti genderaktivista. A baloldali lengyel európai parlamenti képviselőt annak kapcsán kereste a lap, hogy egy minapi X-bejegyzésében több arra vonatkozó utalást is tett, a brüsszeli elit miként kívánja megbuktatni a magyar patrióta kormányzatot. Egyebek mellett arról érdeklődtek, hogy lengyel mintára Magyarországon is az unió vezetése által irányított bábkormányt készülnek-e hatalomba segíteni. Azt is megpróbálták megtudni, hogy kísérletük sikere esetén idehaza is tömeges, jogtalan elbocsátások lennének-e a köztelevízióban. Arról ugyancsak érdeklődött a lap, hogy Smiszek pontosan miről egyeztetett a hazánk elleni 7. cikkely szerinti brüsszeli eljárás jelentéstevőivel. Végül arra is választ vártak tőle, hogy a jogállamiság feltételének tekinti-e az LMBTQ-propaganda terjesztését és olyan törvény elfogadását, amely büntetné a gender-ideológia nyilvános kritikáját.

Kicsoda Krzysztof Smiszek?

Mint a Magyar Nemzet megírta, a Krzysztof Smiszek a december 4-i X-posztjában számolt be arról, hogy tárgyalt a 7. cikkely szerinti eljárás jelentéstevőivel, például a magát migránspárti szuperhősnek tartó Tineke Strik zöld képviselővel, és Magyar Péter október 23-i előszónokávál, a CIA-közeli, háborúpárti lengyel politikussal Michał Wawrykiewicz-cel. Smiszek azt írta, hogy „Lengyelország után itt az ideje, hogy helyrehozzuk a jogállamiságot.”

Érdemes felidézni, hogy Lengyelországban alighogy megtörtént a kormányváltás és a globalista Donald Tusk átvette a hatalmat, leszámolás indult az ellenzékbe került konzervatív politikusok ellen és tisztogatásba kezdtek a jobboldali nyilvánosságban. A közszolgálati televízió több munkatársát például rendőrök vezették el a stúdióból.

Mindehhez Smiszek is asszisztált, a Tusk-kormány miniszterehelyetteseként.

Mivel az Európai Unió globalista vezetői már egyértelművé tették, hogy Orbán Viktorral szemben Magyar Pétert szeretnék látni a miniszterelnöki székben, ezért fontos körülmény, hogy az EP jogi bizottsága – amelynek feladata a mentelmi jog felfüggesztésére vonatkozó kérelem elbírálása – Krzysztof Smiszeket jelölte ki a jelentéstevői posztra Magyar Péter ügyében. Amiben a jelek szerint semmi nem történik.

