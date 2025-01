Lehet kormányon lenni, de az nem biztos, hogy hatalomban is van a demokratikusan megválasztott kormányzat – ez volt a Fidesz tapasztalata 1998 – 2002 kettő között és szerintem Donald Trump is így gondolkodik az első elnöki ciklusáról, de ebből levonta a tanulságokat – mondta el Az Igazság órájában, az Alapjogokért Központ (AK) és a Hír FM közös műsorában Farkas Vajk, az AK madridi irodavezetője. Nem tudta azt a programot végrehajtani, amelyre a választók demokratikusan felhatalmazták, mert a baloldali bürokratikus államapparátus, az úgynevezett deep state tudta akadályozni – tette hozzá.

Donald Trump megválasztott amerikai elnök sajtóértekezletet tart Mar-a-Lago birtokán, a floridai Palm Beachben 2025. január 7-én. Az Igazság órája: Trump levonta a tanulságokat az előző elnökségéből

Fotó: Evan Vucci / Forrás: MTI/AP

Elon Musk és Vivek Ramaswamy fogja vezetni azt a kormányzati hatékonysági hivatalt, róluk tudjuk, hogy ha ki kell rúgni embereket, akkor ők ebben nagyon profik – hangsúlyozta Koskovics Zoltán, az AK geopolitikai elemzője. Elég egy pillantást vetni arra, hogy Musk mit csinált az akkori Twitterrel, ami most már X. Ott is eltávolított a személyzetnek több, mint 80 százalékát és ha voltak is átmeneti gondok, ezeket viszonylag rövid időn belül meg tudta oldani és az X jelenleg a legdinamikusabban fejlődő közösségi háló – emlékeztetett rá az elemző.