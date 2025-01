Joe Biden központi szerepet játszott a családja pénzszerzési rendszerében – állítja a James Comer Kentucky állambeli republikánus politikus, a szövetségi Képviselőház Felügyeleti és Elszámoltathatósági Bizottságának elnöke által vezetett egyéves kongresszusi vizsgálat, amely szerint közel 30 millió dollárt találtak az első család számláira folyósítva.

Joe Biden amerikai elnök távozik a nemzet karácsonyfája égőinek felkapcsolási ünnepségérõl a washingtoni Fehér Ház melletti Ellipse parkban 2024. dcember 5-én

Fotó: Bonnie Cash / Forrás: MTI/EPA/UPI POOL

2023-ban Comer azt mondta:

Soha nem láttunk olyat, hogy elnöki család ilyen pénzösszegeket kapott külföldiektől, köztük Amerika ellenfeleitől.

A Magyar Nemzet cikke szerint Corner az új könyvében részletezi, hogy Biden fia, Hunter, és testvére, Jim hogyan házaltak a "Biden Brand"-el külföldi kormányoknak és vállalkozóknak, hogy pénzt kaszáljanak.

Őszintén mondhatom, hogy nem tudok egyetlen olyan törvényes vállalkozásról sem, amelyet a Bidenek birtokoltak vagy működtettek volna

– írja Comer az Investigating the Secret Foreign Schemes that Made the Biden Family Rich, vagyis A titkos külföldi rendszerek nyomozása, amelyek meggazdagították a Biden családot című, január 14-én megjelenő könyvében.

A New York Post beszámolója szerint a könyv részletezi azt is, hogy a Comer vezette Felügyeleti és Kormányzati Elszámoltathatósági Bizottság milyen gyanús akadályokba ütközött az út során. Ezek az akadályok a bizottság rangidős demokratáival való harctól kezdve, akik megpróbálták hitelteleníteni a Comer által talált bizonyítékokat, a washingtoni sajtóig és a hírszerző közösségig terjedtek.