„A brüsszeli háborúpártiak ideje fogy, hiszen a világban egyre több helyen támogatják az emberek a békepárti, biztonságpárti és családpárti patriótákat” – jelentette ki Menczer Tamás. Majd jelezte:

Magyar Péter munkatársának, Raskó Györgynek ez elfogadhatatlan, akkor inkább pusztuljon ember, város, ország.

„Ez az ember segít Magyar Péternek kiválasztani az országgyűlésiképviselő-jelölteket” – hívta fel a figyelmet.

Menczer Tamás üzent is Magyar Péternek és Raskó Györgynek:

Nem hagyjuk, hogy háborúba, káoszba taszítsák Magyarországot.

A politikus kijelentette: a patriótáké a jövő, ők megvédik Magyarországot, megvédik a békét.

Nem határolódnak el a Tisza politikusai Raskó György kijelentéseitől

Nem válaszoltak a Magyar Nemzetnek a Tisza Párt politikusai, miután Magyar Péter barátja és tanácsadója legutóbbi botrányos kijelentése kapcsán küldtek kérdéseket nekik.

A Magyar Péternek címzett kérdésekben egyebek mellett arról érdeklődött a Magyar Nemzet, hogy a Tisza-vezér továbbra is számít-e tanácsadóként Raskóra, valamint hogy beszélt-e az agrárvállalkozóval a háborút sürgető posztjáról, ám Magyar nem reagált. Ahogy az európai parlamenti képviselői sem, akiktől pedig azt szerette volna a lap megtudni, hogy vállalhatónak tartják-e a zöldbáró nyilvánosan hirdetett háborúpárti nézeteit, valamint azt, hogy Raskó szövege alapján bizonyosan még a saját országa pusztulásáról is írt. A Tisza egyik prominense sem határolódott el nyilvánosan Raskó György mondataitól, nem adtak ki közleményt és nem is bírálták Magyar bizalmasának háborús „okfejtését”.