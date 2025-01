Vélemény 2 órája

Menczer Tamás szerint a sürgős az új jelszava Brüsszelnek

A háborúpárti, globalista, balliberális erők elvesztették Washingtont, már a múlthoz tartoznak. Washingtonban is és Brüsszelben is – írta a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében a kormánypártok kommunikációs igazgatója. Menczer Tamás azt is megibdokolta, miért a sürgős az új jelszó Brüsszelben.

Menczer Tamás szerint Brüsszelben a múlt erői Weber vezetésével sürgősen kiadták az előrehozott választással kapcsolatos parancsot magyarországi csatolt részeiknek, Gyurcsány Ferencnek és Brüsszel Péternek Forrás: MW Fotó: Teknős Miklós

Múlt vagy jövő? – tette fel a kérdést a Magyar Nemzet által szemlézett Facebook-os bejegyzésében Menczer Tamás, aki szerint Brüsszelnek új jelszava van. Tizenegy nap múlva érkezik a békepárti Donald Trump, ő a jövő. A háborúpárti, globalista, balliberális erők elvesztették Washingtont, ők már a múlthoz tartoznak. Bár Brüsszelben még többségben vannak, de Donald Trump érkezése miatt Brüsszel is gyengül, Manfred Weberék gyengülnek, az idejük pedig fogy – idézte a cikk a Fidesz KDNP kommunikációs igazgatójának posztját. Az új jelszó Brüsszelben ez: sürgős! – hangsúlyozta Menczer Tamás, aki a brüsszeli globalista vezetés számára sürgős ügyeket is felsorolta: sürgősen mélyíteni kell a háborút és kiterjeszteni

sürgősen be kell hozni Ukrajnát az Európai Unióba

sürgősen visszafordíthatatlan helyzeteket kell teremteni

sürgősen meg kell buktatni az akadályt jelentő Orbán-kormányt.

Brüsszelben a múlt erői Manfred Weber vezetésével sürgősen kiadták az előre hozott választással kapcsolatos parancsot magyarországi csatolt részeiknek, Gyurcsány Ferencnek és Brüsszel Péternek – mutatott rá a kommunikációs igazgató, hozzátéve, hogy „ a beosztottak persze azonnal ugrottak. De ők, a háborúpárti, bevándorláspárti és genderpárti erők már mind a múlthoz tartoznak.” A jövő a patriótáké! – jelentette ki a politikus, majd arra is rámutatott, hogy ezt láthatjuk Magyarország mellett Amerikában, Olaszországban, Ausztriában, Szlovákiában, és más országokban is.

A kommunikációs igazgató arra is felhívta a figyelmet, hogy Donald Trumppal szövetségben küzdeni fognak a békéért, a biztonságért és a családokért, mert számukra Magyarország az első.

