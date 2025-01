Orbán Viktor és Donald Trump jó kapcsolata évek óta töretlen – írja a Magyar Nemzet. Az újraválasztott amerikai elnök első elnöki ciklusa óta kölcsönös tisztelet és együttműködési szándék érezhető a két vezető kommunikációján, és politikai akaratuk is egyező, többek között a migráció kérdésében. A magyar miniszterelnök Donald Trump újraválasztása óta többször beszélt telefonon a republikánus politikussal, aki személyesen is fogadta őt, ami várhatóan a kétoldalú kapcsolatok javulását is magával hozza Trump beiktatása után.

Orbán Viktor és Donald Trump találkozója a republikánus politikus floridai rezidenciáján, Mar-a-Lagóban 2024. július 11-én

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán / Forrás: MTI