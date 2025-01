A lengyelek oda is csaptak

Az olcsó és kevésbé jó minőségű ukrajnai mezőgazdasági áruk dömpingje miatt Lengyelország már 2023 tavaszán fellépett az Európába vámmentesen beáramló ukrán gabona ellen, hogy a helyi gazdáknak okozott károkat enyhítse. Az egyoldalú importtilalmat Magyarország is rövidesen alkalmazni kezdte, Szlovákiával és Bulgáriával karöltve. Ötödik országként Románia is az Európai Bizottság fellépését kérte az ügyben. Miután kiálltak a belső piac védelmében, az elszenvedett károkat az EU is elismerte és 100 millió euróval támogatta az öt frontországot, melyből Magyarországnak 16 millió euró jutott.

Az ukrán gabona körüli problémák ráadásul nem csak a minőség kérdéséből fakadnak, Ukrajnában több száz kereskedőcéggel szemben indult nyomozás. Az országból Európába érkező gabona szállítását adócsaló cégek végezhették, ezáltal több tízmillió dolláros károkat okozva. A feketén érkező gabonával egymás közt kereskedtek proxyvállalatok, mellőzve a megfelelő dokumentációt, hogy a hivatalos szervek ne tudják nyomon követni tevékenységüket.

