Gulyás Gergely: a banki csalások mögött nagyrészt az ukrán szervezett bűnözői csoportok állnak (élő) – frissül

A banki csalásokkal napirenden kívül foglalkoztunk. Az elmúlt heteken és hónapokban elszaporodtak azok a banki csalások, ahol ügyfelek adatait próbálják ellopni. A közelmúltban magánszemélyeknek 8 milliárd forint kárt okoztak ezek a csalások – mondta Gulyás Gergely a szerda délutáni kormányinfón.

A miniszterelnökséget vezető miniszter tájékoztatott: ebből másfél milliárd forintot sikerült visszaszerezni, de ennek esélye csekély és nehéz, még gyors rendőrségi és banki együttműködéssel is. A tárcavezető kifejtette:

a csalások mögött 80 százalékban ukrán szervezett bűnözői csoportok állnak.

A kormány meghallgatta a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadójának jelentését, és egy munkacsoport megalapításáról döntött, amelynek célja a kibertámadások leállítása, és az ukrán szervezett bűnözés visszaszorítása.

Nyár végéig marad az árésstop

A miniszter kitért az árrésttopra is. Mint mondta,

a kormány továbbra is elkötelezett az indokolatlan áremelés és az infláció elleni küzdelemben.

Bejelentette: az élelmiszereknél a kormány a mai napon döntött arról, hogy meghosszabbítják az árrésstopot az élelmiszerekre vonatkozóan egészen augusztus 31-ig.

Elkezdődött a felkészülés egy újabb aszályhelyzetre

Gulyás Gergely kitért az aszályhelyzetre is. Felhívta a figyelmet arra, az ország több régiója különösen veszélyeztetett, ezért is vezették be az aszályügyi veszélyhelyzetet. Bejelentette: a kormány 4,7 milliárd forintot biztosít a tározók és csatornák biztosítására. A vízügyi igazgatóságok képességeit megerősítik, és a vízkészleteket is növelik. Mint mondta, vannak beruházások, amelyek azonnal végrehajthatók. Tájékoztatása szerint a holtágak fel lesznek töltve, az előkészületi munkák pedig azonnal kezdődnek.