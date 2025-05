Magyar Péter csapata kettős kommunikációt folytat Ukrajnáról, hazugságokkal védik magukat

Még márciusban jelent meg egy közös uniós állásfoglalás, amely az orosz–ukrán háború folytatásáról szól. A később elfogadott indítvány elvileg az európai védelemről szól, de valójában egy egyértelmű háborús állásfoglalás, ugyanis olyan dolgok szerepelnek benne, mint hogy Európa jövője az ukrán hadszíntéren dől el, ezért még több fegyvert és lőszert kell küldeni. Az indítványon Magyar Péter neve is feltűnt előterjesztőként, de ahogy észlelte, hogy egyre nagyobb emiatt a felháborodás, magyarázkodásba kezdett – emlékeztet a Magyar Nemzet.

Manfred Weber és Magyar Péter

Fotó: Teknős Miklós / Forrás: Magyar Nemzet

Magyar Péter segítségére sietett a háborúpárti Európai Néppárt is, és igyekeztek kimenteni a saját képviselőjüket a botrányból. Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke próbálta megvédeni a Tisza vezért, mondván, tévesen jelent meg a neve a dokumentumon.

Magyar Péter félrevezető felmérése

De Ukrajna uniós tagságáról is kettős kommunikációt folytat Magyar Péter. Többször is azt állította, hogy nem ért egyet az ukrán csatlakozással, azonban a Tisza Párt álnépszavazásán az utolsó kérdés mégis erre vonatkozott. Magyar Péter szimpatizánsainak a többsége támogatta, hogy Ukrajna az unió tagja legyen. Mindez azért is érdekes, mert Magyar Péter elmondása szerint a felmérés eredménye egy esetleges Tisza-kormány programjának az alapját jelenti. A felmérés azért is volt félrevezető, mert több nemzetközi médium is arra hivatkozva állította, hogy a magyarok támogatnák Ukrajna uniós tagságát. Még Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is a Tisza Párt kérdőívét hozta fel példának, hogy a magyarok kiállnának az ukrán uniós tagság mellett.

