Manfred Weberék a törvények fölé akarják emelni Magyar Pétert

Ráadásul a hírek szerint a Manfred Weberék már nem elégednek meg a pofátlan időhúzással, a köztörvényes bűncselekményt elkövető Magyar Pétert egyenesen a törvények fölé akarják emelni – írta.

Új játékszabályokat hoznának Magyar Péter érdekében

Deutsch Tamás úgy folytatta, hogy a tervek szerint olyan, Peter Madyar személyére szabott döntést akarnak hozni, hogy mérlegelés nélkül elutasítják az olyan tagállamokból érkező mentelmi jog felfüggesztésére irányuló hatósági megkereséseket, amely országok ellen a politikai zsarolás jegyében 7. cikkelyes eljárást indítottak.

Mindez tehát azt jelenti, hogy Magyar Péter semmiért sem vonható felelősségre, bármit büntetlenül megtehet, örök mentességet kap minden általa elkövetett bűncselekmény ügyében

– hangsúlyozta.

„Ez a Weber–Magyar-paktum működése a gyakorlatban: Magyar Péter Brüsszel alázatos szolgája minden a magyar nemzeti érdekkel ellentétes törekvésben, a háborúpártiságban, az LMBTQ-érzékenyítés erősítésében, a katasztrofális migrációs paktum támogatásában, vagy most éppen a gyorsított ukrán uniós csatlakozás támogatásának ügyében. Mindezért cserébe Magyar Péter minden politikai támogatást megkap Brüsszeltől, a Néppárttól, Manfred Weberéktől, most pedig már büntetőjogilag is érinthetetlenné akarják tenni. Ez nettó politikai bűnpártolás. Megdöbbentő” – emelte ki Deutsch Tamás.