Magyar Péter egyből kiállt Ruszin-Szendi Romulusz mellett

„A leghangosabban mindig az kiabál, akinek a háza ég!” – utalt Magyar Péterre Kocsis Máté a Facebook-oldalán, írja a Magyar Nemzet. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője rámutatott, hogy „információk szerint két ukrán ügynök azért jött Magyarországra, hogy megtörjék az itteni ellenállást a gyorsított csatlakozással kapcsolatban, és mindketten egyeztettek egy bizonyos »korábbi magas rangú katonai vezetővel«”.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője szerint nem véletlenül fenyeget, uszít és kiabál most Magyar Péter

Fotó: Vasvári Tamás / Forrás: MTI

Bár a vezető neve nem hangzott el, Brüsszel Péter azonnal megszólítva érezte magát, és kiállt a hazáját eláruló, Ukrajnát dicsőítő és az ukrán titkosszolgálattal összejátszó Ruszin-Szendi Romulusz mellett

– emelte ki Kocsis Máté. Majd jelezte, hogy „ennél tovább is merészkedett: nyíltan megfenyegette a kormányt és a kormány híveit, amennyiben kiállnak hazájuk védelmében és eljárást kezdeményeznek Ruszin-Szendi ellen”.

„Nem véletlenül fenyeget, uszít és kiabál most Magyar Péter, nem véletlenül próbál mindent elkenni”

– hívta fel a figyelmet a frakcióvezető, aki hozzátette, „pontosan tudja: lebuktak”.

„Ez a Tisza Párt honvédelme: hazaárulás felsőfokon” – jelezte a Fidesz frakcióvezetője.

A Magyar Nemzet megírta, hogy bár a Tisza Párt nem régen van a magyar politika porondján, többféle külföldi érdeket is előszeretettel kiszolgál. A lap azt is megírta, hogy Ruszin-Szendi Romulusz lehet az összekötő ember az ukránok és a Tisza között. Napjainkra már az is kiderült, hogy a magyar álláspont helyett ukránbarát álláspontot képviselt a NATO tanácskozásain a korábbi magyar vezérkari főnök.