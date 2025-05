Németországban a sorkatonaság visszaállítását szorgalmazzák

A német kacellár merész tervéhez már megvan a milliárdos különalap, ám a terv végrehajtásának komoly akadálya, hogy Németország 2011-ben felfüggesztette a sorkatonaságot, s ezzel egy időben megszűnt az adatok nyilvántartása is. A német hadsereg, a Bundeswehr, nem tud kapcsolatba lépni közel egymillió potenciális tartalékosával – írja a Magyar Nemzet.

Ez őrület. Egyszerűen elvesztettük a kapcsolatot ezekkel az emberekkel

– idézi a cikk Patrick Sensburgot, a Német Tartalékosok Szövetségének elnökét.

Carsten Breuer, a Bundeswehr vezérkari főnöke szerint legalább 260 ezer tartalékosra lenne szükség ahhoz, hogy Németország felkészülten nézzen szembe egy esetleges konfliktussal Oroszországgal szemben.

A jelenlegi állomány csupán 60 ezer fő, tehát mintegy 200 ezer ember hiányzik.

A számítások szerint körülbelül egymillió olyan volt sorköteles él Németországban, aki még nem töltötte be a 65. életévét, így elvileg alkalmas lehetne a szolgálatra, a probéma, hogy a hadsereg nem tudja őket elérni.

Az elnök, aki arra is figyelmeztetett, hogy még az Afganisztánban szolgált 93 ezer katonával sem lehet kapcsolatba lépni, abszurdnak tartja, hogy például a közszolgálati médiadíjat (GEZ) beszedő hatóság továbbra is képes megtalálni az állampolgárokat költözés után is, míg a Bundeswehr tehetetlen.