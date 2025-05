Miniszterelnöki interjú 1 órája

Orbán Viktor: Ukrajna felvétele az unióba gazdasági öngyilkosság (videó)

A Voks 2025 is egy eszköz, amivel az alacsony rezsit is meg lehet védeni. Ha Ukrajna csatlakozik az Unióhoz, a családoknak a jelenlegi duplájába kerülne a rezsi. Ezekről a témákról is beszélt Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth rádió óbudai stúdiójában 2025. február 28-án Forrás: MTI Fotó: Benko Vivien Cher

Cikkünk frissül! – Két okból is követni szoktam a vatikáni folyamatokat: egyfelől a Vatikán része a nemzetközi diplomáciai életnek. Másfelől hívő emberként is figyelem, mert lelki vezetésre szükség van – fogalmazott Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorának adott interjúban. A miniszterelnök XIV. Leó pápa megválasztásáról azt elmondta, hogy vélhetően Ferenc pápa munkáját folytatja, így nagy változásokra nem számít. Magyarország szempontjából azt nevezte fontosnak, hogy legyen lelki vezetőnk – írja a Magyar Nemzet. Szükségünk van erkölcsi és hitbéli biztos támpontra a világban, amikor a keresztény értékek támadás alatt állnak – tette hozzá. A kormányfő szerint a reformátusoknak is szüksége van arra, hogy legyen valaki, akire lehet hallgatni, erkölcsi és hitbéli támpontot jelent. Példátlanul olcsón jutnak ma a magyarok energiához A miniszterelnök kifejtette: Magyarország ellenében született meg Ukrajna csatlakozásáról a döntés, mert mi nem támogatjuk. A kormányfő emlékeztetett: Robert Fico mondta azt, hogy Ukrajna felvétele az unióba gazdasági öngyilkosság. Mint folytatta, a Néppárt úgy döntött, hogy a háborút fenn kell tartani, az orosz energiát pedig ki kell szorítani Európából. Ő az ellenkezőjét reméli. Hozzátette: vannak olyan vezetők akik, Ursula Von Der Leyen szavait követik, ilyenek a DK, ilyen a Tisza Párt, de a kor ennek ellene mond. Orbán Viktor elmondta: példátlanul olcsón jutnak ma a magyarok energiához, egy kádárkockában évi 280 ezer forintot fizetnek a magyarok a rezsiért, ez Szlovákiában 480 ezer, Lengyelországban pedig 880-900 ezer forint körül van. Úgy folytatta: ha eltiltanak bennünket az orosz energiától, akkor Magyarországnak a vásárolt energiáért 800 milliárd forinttal kell többet fizetni. Ennyibe kerül ma az az összeg, amivel támogatják ma a családokat az alacsony energiaárért. A családok tehát kétszer annyit fizetnének az energiaárért ha ez megvalósulna. Ezt a brüsszeli tervet támogatja a DK, a Tisza párt a kormányfő tájékoztatása szerint. A Mi Hazánk Mozgalom és a Fidesz-KDNP tartozik az európai ellenzékhez, akik ezt nem támogatták.

Az Európai Néppárt Magyarországon kormányváltást akar A miniszterelnök elmondta, hogy súlyos küzdelmek várnak Magyarországra Brüsszelben. Szövetségeseket kell gyűjteni és jogilag is fel kell készülni. A kormányfő jelezte, hogy erőre és segítségre van szüksége, amiben eszköz a Voks 2025, mivel az alacsony rezsit is meg lehet azzal védeni. Azt mondta, hogy nem megy Brüsszelbe és nem lesz, képviselő, valamint azt is mondta, hogy eltörölné a mentelmi jogot. Ehhez képest ott ül Brüsszelben és a mentelmi joga mögé bújik – reagált arra Orbán Viktor, hogy Magyar Péter állítása szerint a Tisza Párt nem támogatja Ukrajna gyorsított EU-tagságát.

– Az Európai Néppárt bejelentette, hogy Magyarországon kormányváltást akar, és olyan kormányt fognak hatalomra segíteni, amelyik a néppárt politikáját be fogja tartani. Ez azt jelenti, hogy fel kell venni Ukrajnát, el kell fogadni a migrációt, és a gender ügyben is el kell fogadni az európai főáram álláspontját – tette hozzá. A DK élet-halál harcot vív a Tisza Párttal Gyurcsány Ferenc távozásával kapcsolatban Orbán Viktor elmondta: a DK élet-halál harcot vív a Tiszával, a küzdelem az ellenzéki vezető szerepét zajlik. Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára válása kapcsán pedig együttérzését fejezte ki. A békéhez erő kell A Tisza Párt tegnapi hangfelvételéről (amelyben a honvédelmi miniszter beszél) szólva azt mondta: abban a kormány hivatalos álláspontja hallható. Hozzátette: a magyar honvédség arra való, hogy támadás esetén megvédje a hazát. A kormánynak harcosok kellenek, a békéhez pedig erő kell. Ők ezt vállalják, ezt nem kell leleplezni. Ami őt zavarja, az a volt vezérkari főnök szerepvállalása „egy ilyen kutyakomédiában.” Amikor elbocsájtotta a vezérkari főnököt, nem adott indokot. Ennek oka, hogy a hadsereget távol kell tartani a politikai vitáktól. Ezért nem kommentálta hosszabban. Tegnap azonban olyan adatok is nyilvánosságra kerültek, amelyek megvilágítják ennek valódi okát. Nem érezte biztonságba a magyar hadsereget, mert úgy érezte, hogy a vezérkari főnök inkább ukránpárti, mint magyarpárti. Úgy fogta fel a magyar érdeket, hogy azt az ukránpártiságon lehet szolgálni, ezt azonban nem az ország vezetéséért felelős politikai vezetés dönti el. Az ő politikai döntésük megfelelő elemzésekre építve az volt, hogy Ukrajna támogatása ebben a háborúban, és a csatlakozási folyamatokban ellentétesek Magyarország érdekeivel. Azt hittem, hogy majd elbujdosik szégyenében. Amikor kiderül, hogy egy tábornok a honvédkórházban szivatja le a zsírját, akkor eltűnik. Ehhez képest beáll a politikai élet közepébe, és megtámadja a magyar politikai vezetést - mondta.

A magyarok pénze nem megy Ukrajnába Orbán Viktor a 2026-ös költségvetésről elmondta, hogy ambiciózusok a vállalásaik. Mint mondta, egészen mások a lehetőségek, ha Brüsszel Ukrajnába küldi a magyarok pénzét. Ez a költségvetés abból indul ki, hogy 2026-ban is nemzeti kormánya lesz Magyarországnak, amelyik nem küld pénzt Ukrajnába – tette hozzá. Leszögezte, hogy nem megy a magyarok pénze Ukrajnába, hanem azokat itthon fogják felhasználni. Jelezte, hogy 4800 milliárd forintot költenek családtámogatásokra, 800 milliárdot a rezsicsökkentésre, a nyugdíjakra 7700 milliárd forintot. Emellett kifizetik a hathavi fegyverpénzt, folytatják a tanárbéremelést, és az egészségügyre is többek költenek. – Optimista, háborúellenes, és ambiciózus célokat tűz ki a költségvetés – mondta a miniszterelnök. Az infláció kapcsán közölte, hogy jó néhány területen elfogadhatatlan árak vannak, amivel kizsebelik a magyar családokat. Ezt nem lehet megtenni, a magyar kormánynak meg kell védenie az embereket. így be kellett avatkoznunk az árrendszerbe –tette hozzá. Hosszas kísérletezés után az árrésszabályozás mellett döntöttek, ami működik.

