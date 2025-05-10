Álláspontok
2025.05.10. 19:38
Orbán Viktor Kelemen Hunorral egyeztetett
A miniszterelnök közösségi oldalán közöte, délután telefonon egyeztetett Kelemen Hunorral, az RMDSZ elnökével.
Orbán Viktor és Kelemen Hunor
Forrás: Orbán Viktor/Facebook
Egyértelművé tettem: Magyarországról semmilyen módon nem kívánjuk befolyásolni a romániai elnökválasztást. A magyar kormány ugyanakkor meghatározónak tekinti a Romániai Magyar Demokrata Szövetség álláspontját, nemzetpolitikai kérdésekben az erdélyi magyarság érdeke az iránymutató. Románia mindenkori vezetőivel azon dolgozunk, hogy az erdélyi magyarság életét és megmaradását előremozdítsuk
– írta közösségi oldalán Orbán Viktor.
Ezt ne hagyja ki!Magyar–magyar kapcsolatok
2025.03.01. 13:12
Orbán Viktor fogadta az RMDSZ elnökét, Kelemen Hunort
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre