Hiába áll a csőd szélén Ukrajna, az oligarchák zsebe tele van pénzzel

Az orosz invázió óta az EU jelentős mértékű gazdasági, humanitárius és katonai támogatást nyújtott Ukrajnának, de az ország feneketlen zsáknak bizonyult, és nem csak a háború miatt, hanem a korrupció okán is. Ez azonban az Európai Uniót láthatóan nem zavarja – írja cikkében a Világgazdaság.

Az Ukrajnába pumpált pénzek nagy része magánkézbe kerül

Fotó: Yevhen Prozhyrko / Forrás: Shutterstock

Ukrajna csődben van, virágzik a korrupció, de az unió küldi a támogatásokat tovább

A háború kezdete óta az ukránok több mint 140 milliárd eurót kaptak Brüsszeltől különböző formákban és jogcímeken. Ukrajna támogatása az idén se áll le, több mint 30 milliárd eurót költ rá az EU. Az unió tehát már most is jelentős mértékben hozzájárul Ukrajna működőképességének fenntartásához, de új eszközt is létrehozott, hogy célzott támogatásban részesítse az országot. Az úgynevezett Ukrajna-eszköz stabil és kiszámítható pénzügyi támogatást hivatott nyújtani Ukrajnának a 2024–2027-es időszakban, a támogatás értéke az 50 milliárd eurót, vagyis a 20 ezermilliárd forintot is elérheti.