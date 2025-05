Új villamosmérnöki alapszak indul, mutatjuk, melyik egyetemre kell beadni a jelentkezést

Kecskemét és térsége az elmúlt évtizedben stratégiai ipari központtá vált, elsősorban az autóiparban végbement fejlesztések révén. Az elektromobilitás térnyerése, az autonóm közlekedés és az okosjárművekkel kapcsolatos innovatív fejlesztési igények megjelenése a mérnökképzés számára is új utat jelölt ki. A villamosmérnöki alapképzés beindítása a Neumann János Egyetemen nemcsak a térség, hanem az ország gazdaságfejlesztési kihívásaira is választ adhat – írják.

Több új kezdeményezést is bejelentett a Neumann János Egyetem

Fotó: A_stockphoto / Forrás: Shutterstock

Dr. habil. Fülöp Tamás, az egyetem rektora kiemelte, hogy

manapság az oktatásfejlesztés fő feladata az, hogy olyan szakemberek képzését szolgálja, akik gyorsan és hatékonyan képesek beépülni az ipar aktuális folyamataiba.

Az akkreditációs pályázat során kiemelten figyeltek arra, hogy az egyetem több évtizedes mérnökképzési hagyományaira alapozva alakítsák ki a képzési koncepciót.

A villamosmérnöki alapszak a szakma három fő területét érinti

Dr. Kovács Lóránt, a GAMF Műszaki és Informatikai Kar dékánja kiemelte, hogy az új alapképzés a differenciált szakmai ismeretek három fő területére is képzési megoldást mutat. A járművekben alkalmazott villamoshajtások, teljesítményelektronika – akkumulátorok, robotika, mechatronika – és a beágyazott rendszerek területén is képzési lehetőséget kapnak a mérnök hallgatók. A dékán kiemelte, hogy a most bejelentett szak egy tízéves léptékű fejlesztésnek felel meg, amit tükröz az is, hogy a 60 éves GAMF életében a villamosmérnök az 5. alapképzés.