A túlélőcsomagtól az atombunkerekig – háborús spirálban Európa

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője mindent megtesz, hogy szítsa a háborús pszichózist Európában, ahol minden korábbinál nagyobb lendületet vett a háborús készülődés.

Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke

Fotó: Frederick Florin / Forrás: AFP

A Magyar Nemzet cikke emlékeztet, hogy márciusban az Európai Unió veszélyhelyzeti felkészülési tervet jelentett be, amelynek keretében arra ösztönözték a tagállamokat, hogy halmozzanak fel készleteket például alapvető gyógyszerekből, élelmiszerekből és nyersanyagokból. Az európai polgárok is kaptak feladatot: Hadja Lahbib válságkezelésért felelős uniós biztos arra szólította fel az európaiakat, hogy állítsanak össze egy olyan vészhelyzeti csomagot, amely biztosítja a túlélésüket egy esetleges vészhelyzet első 72 órájában. A készlet tartalmát videóban is bemutatta.

Lahbib arra is felszólította a tagállamokat, hogy tartsanak évente legalább egy vészhelyzeti felkészülési napot a lakosságnak.

Arról, hogy a háborúpárti kormányok hogyan hangolják országaik lakosságát a háborúra Svédországban, Finnországban, Franciaországban, Lengyelországban, Németországban és Spanyolországban, a Magyar Nemzet cikkéből tudhat meg többet.