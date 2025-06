A baloldali hálózatok már készen állnak a jövő évi választások befolyásolására

Magyar szempontból is lényeges a végeredmény, amely szakértők szerint a Tusk-kormány meggyengüléséhez, akár bukásához is elvezethet. A most lezárult lengyel elnökválasztásnak ugyanakkor van egy másik mozzanata, amely talán ennél is nagyobb mértékben befolyásolhatja a magyar politikai viszonyok alakulását. Ez pedig azokból a sajtóhírekből olvasható ki, amelyek az első forduló előtt a választás jogsértő, külföldi finanszírozású manipulálásáról szóltak.

A médiabeszámolók két, szinte ismeretlen Facebook-oldalt említettek, amelyek az utóbbi hetekben nagy összegben hirdettek olyan politikai videókat Lengyelországban, amelyek a baloldal jelöltjét támogatták, a jobboldaliakat viszont élesen támadták. Az ügy botrányt okozott Lengyelországban, már a nemzetbiztonság is vizsgálja a körülményeket.

Magyar irányítók a hálózatban

A sajtóhírek arra mutatnak, hogy az akció végrehajtója a Bécsben bejegyzett Estratos Digital GmbH lehetett, a pénzügyi szálak pedig az amerikai Action for Democracy (A4D) alapítványig is elérhetnek.