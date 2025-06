Online csalások 52 perce

Magyarországon évente több száz bűncselekményt követnek el ukránok

Az ukrán hátterű online csalások száma kiugróan magas volt hazánkban, ezért a rendőrség is fokozta és fokozza a tevékenységét ezen a téren. A statisztikák szerint is több bűncselekménynél is jelentősen megnőtt az ukrán elkövetők száma.

Ukrán bűncselekmények: az online csalások száma kiugróan magas volt Forrás: MW Fotó: Nagy Norbert

Rétvári Bence bejegyzésében úgy fogalmazott: Ukrajnában a háború miatt a belső rendfenntartás is meggyengült, a bűnözői csoportok visszaszorítására kevésbé alkalmas az állam. Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára

Fotó: Purger Tamás / Forrás: MTI Többféle bűncselekmény esetében is magas az ukrán elkövetők száma – mutatott rá, hozzátéve: Magyarországon évente 600-800 bűncselekményt követnek el ukrán állampolgárok, és 200-400 ukrán fogvatartott van a börtönökben. Az államtitkár tájékoztatása szerint az ukrán hátterű online csalások száma kiugróan magas volt, ezért a rendőrség is fokozta és fokozza a tevékenységét ezen a téren. Az online csalások mellett a leggyakoribb ukrán elkövetésű bűncselekmény típusok a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények, az erőszakos bűncselekmények, a lopások, a hamisítások és a közlekedési bűncselekmények – ismertette. Rétvári Bence rögzítette: a magyar hatóságok minden esetben következetesen fellépnek a bűncselekmények elkövetőivel szemben. A rendőrség - ha kell - a külföldi elkövetőkkel szemben is határozottan és eredményesen intézkedik – írta, hozzátéve: Magyarországon a törvények mindenkire vonatkoznak. Külföldi elkövető esetén nemzetközi elfogatóparancs kiadására is sor kerülhet – jelezte.

Az államtitkár beszámolt arról is, hogy a rendőrség az elmúlt években nagy erőfeszítéseket tett a szervezett bűnözés visszaszorítására, a külföldi bűnszervezetek kiszorítására. Közölte továbbá, hogy a jövőben nagy veszélyt fog jelenteni az Ukrajnából Európába visszaáramló óriási mennyiségű fegyver. Ez egyrészről a feketepiacon való fegyverhez jutást fogja megkönnyíteni, másrészről a szervezett alvilág tagjait fogja ellátni veszélyes fegyverekkel – magyarázta. A magyar kormány álláspontja ugyanakkor világos: Magyarország biztonságát meg kell őrizni! – szögezte le Rétvári Bence. Több bűncselekménynél is jelentősen megugrott az ukrán elkövetők száma Az adatok szerint egyre több ukrán állampolgár követ el hazánkban például kibertámadást, de nőtt az emberölések és a testi sértések száma is. Míg 2022-ben mindössze négyet, 2023-ban egyet sem, addig tavaly év végére már több mint száz olyan online csalást regisztráltak a hatóságok, ahol ukrán állampolgárságú volt az elkövető.

Kétségbeejtő az az adat is, amely az emberölések számát mutatja be: a háború kitörésének évében még egy sem, azonban tavaly év végére már hat olyan is történt, amelyet ukrán követtek el. A részletes statisztikáért kattintson IDE!

