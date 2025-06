Júliustól több pénz marad a kisgyermekes családoknál

A csecsemőgondozási díj (csed) és a gyermekgondozási díj (gyed) után júliustól nem kell adót fizetni – közölte Kardosné Gyurkó Katalin, a Kulturális és Innovációs Minisztérium generációk közötti együttműködés segítéséért felelős miniszteri biztosa a napokban.

A csecsemőgondozási díj és a gyermekgondozási díj után nem kell adót fizetni a jövő hónaptól

Fotó: Prostock-studio / Forrás: Shutterstock

Hangsúlyozta:

hála a csed extrának, azok a kismamák, akik gyermekük születése után hat héttel visszamennének dolgozni, jövedelmük mellé megkapják a csed hetven százalékát is.

Kiemelte, hogy a kormány támogatja azokat az édesanyákat, aki gyermekvállalás mellett dolgoznak, a családi adókedvezmény kétlépcsős megduplázása pedig óriási jelentőségű. – Ez a kedvezmény otthagyja a családoknál a személyi jövedelemadót, így a családok családhoz méltó életet tudnak élni – fogalmazott a miniszteri biztos. Hozzátette azt is, hogy az adóengedmény segítségével a kisgyermekesek biztosabban és kiszámíthatóbban tudnak tervezni a nyári időszakban és az új tanév kezdetekor. Kardosné kifejtette: a kormány családpolitikai intézkedései a fiatalok számára biztonságot jelent, és stabil hátteret adhat számukra. Beszélt arról is, hogy 2026 a családok éve lesz a magyar költségvetésben, miután a kormány a bruttó hazai termék (GDP) öt százalékát,

azaz 4802 milliárd forintot fog a támogatásukra fordítani, így jelentősen több forrás marad a gyermekekre és álmaik megvalósítására.

Kardosné Gyurkó Katalin a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában is nyilatkozott, ahol elmondta, hogy a kormány 2010 óta folyamatosan bővíti a családtámogatási rendszert a gazdasági teljesítményhez igazodva. Kiemelte, hogy a magyar családoknak a gyermekvállaláskor mind a kiszámíthatóság, mind a stabilitás számottevő szempont, a kormány pedig igyekszik minden eszközt és támogatást megadni ehhez. A miniszteri biztos kitért arra is, hogy a kormány továbbfejlesztette a Család.hu weboldalát, ahol a kínált támogatásokról minden információ elérhető. A honlap fejlesztése mellett a Családjainkért Alapítvány közreműködésével februárban létrehoztak egy olyan információs vonalat is, ahol az alapítvány munkatársai minden hétköznap 8 és 18 óra között nyújtanak tájékoztatást a támogatásokról.

Magyarországon jelenleg több mint 340 ezer családból hiányzik az egyik szülő, és ezekben a családokban jóval magasabb a szegénység aránya, mint azokban a családokban, ahol mindkét szülő jelen van

– hívta fel a figyelmet az Egyszülős Központ kuratóriumi elnöke. Nagy Anna lapunknak kifejtette, éppen ezért a családi adókedvezmény rendkívül nagy segítséget jelent ott, ahol kevesebből kell, hogy gazdálkodjanak. Beszélt arról is, hogy a csed és a gyed adómentessége közel harmincezer egyszülős családot érint, akik közül huszonnyolc ezer anyuka nevel kétévesnél kisebb gyereket – fogalmazott az elnök.

További részleteket ide kattintva olvashat.